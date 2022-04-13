Британская компания Reckitt Benckiser начала процесс передачи российского бизнеса

Британский производитель лекарств, бытовой химии и прочих товаров Reckitt Benckiser Group Plc начал процесс отчуждения российского бизнеса, говорится в сообщении компании.

Бизнес может быть передан третьей стороне либо сотрудникам компании. Ранее Reckitt Benckiser приняла решение приостановить инвестиции в РФ, включая рекламу и спонсорские контракты, на фоне событий на Украине, передает Интерфакс

Компания пообещала обеспечить плавный переход бизнеса к новым владельцам и выплачивать зарплату и бонусы сотрудникам в РФ до конца 2022 года. Штат компании в России насчитывает 1,3 тыс. человек, следует из пресс-релиза.

Reckitt Benckiser производит и продает сотни наименований бытовой химии и медицинских препаратов, включая чистящие средства Cilit Bang и Vanish, обезболивающее Nurofen, леденцы от кашля Strepsils и презервативы Durex, более чем в 200 странах мира.