Последнее обновление: 12.04.2022 14:56

Беларусь вводит ограничения на вывоз еды физлицами при пересечении границы

Правительство Беларуси вводит ограничения на вывоз из страны отдельных видов продовольственных товаров.

«Постановление принято в целях защиты внутреннего рынка в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для вывоза за пределы Республики Беларусь», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Постановлением установлены следующие лимиты на вывоз продуктов «за пределы ЕАЭС»:

-муку (гречневую, пшеничную) - до 1 кг
- отдельные виды круп (гречневая, рисовая, манная, овсяная, овсяные хлопья, пшено) - до 1 кг
- сахар - до 1 кг
- соль - до 1 кг
- макаронные изделия - до 1 кг
- масло растительное - до 1 л
- консервы мясные, молочные и рыбные (за исключением консервов для детского питания) - до 3 банок.

«Ограничение не распространяется на товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли, расположенных в пунктах пропуска через Госграницу Беларуси. При этом предусмотрена возможность вывоза таких товаров без ограничений в случаях, определенных облисполкомами», - также сказано в сообщении.



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