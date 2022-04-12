Последнее обновление: 12.04.2022 14:56

ВТО понизила прогноз роста мировой торговли в 2022 году с 4,7% до 3%

Всемирная торговая организация (ВТО) понизила прогноз роста мировой торговли в 2022 году с 4,7% (в октябрьской версии) до 3,0%, отмечая, что "российско-украинский конфликт ставит под угрозу хрупкое восстановление мировой торговли", говорится в докладе ВТО, опубликованном во вторник.

В нем отмечается, что перспективы мировой экономики ухудшились после начала военной операции на Украине, "что побудило экономистов ВТО пересмотреть свои прогнозы относительно мировой торговли на следующие два года", передает Интерфакс.

"В настоящее время организация ожидает роста объема торговли товарами на 3,0% в 2022 г., что ниже предыдущего прогноза в 4,7%, и на 3,4% в 2023 г. Но эти оценки менее точны, чем обычно, из-за изменчивого характера конфликта", - говорится в обзоре.

"Самым быстрым экономическим воздействием кризиса стал резкий рост цен на сырьевые товары. Несмотря на свою небольшую долю в мировой торговле и производстве, Россия и Украина являются ключевыми поставщиками товаров первой необходимости, включая продукты питания, топливно-энергетические товары и удобрения, поставки которых сейчас находятся под угрозой. Поставки зерна через черноморские порты уже остановлены, что может привести к серьезным последствиям для продовольственной безопасности бедных стран", - отмечают в ВТО.



<Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование