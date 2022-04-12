ВТО понизила прогноз роста мировой торговли в 2022 году с 4,7% до 3%

Всемирная торговая организация (ВТО) понизила прогноз роста мировой торговли в 2022 году с 4,7% (в октябрьской версии) до 3,0%, отмечая, что "российско-украинский конфликт ставит под угрозу хрупкое восстановление мировой торговли", говорится в докладе ВТО, опубликованном во вторник.

В нем отмечается, что перспективы мировой экономики ухудшились после начала военной операции на Украине, "что побудило экономистов ВТО пересмотреть свои прогнозы относительно мировой торговли на следующие два года", передает Интерфакс.

"В настоящее время организация ожидает роста объема торговли товарами на 3,0% в 2022 г., что ниже предыдущего прогноза в 4,7%, и на 3,4% в 2023 г. Но эти оценки менее точны, чем обычно, из-за изменчивого характера конфликта", - говорится в обзоре.

"Самым быстрым экономическим воздействием кризиса стал резкий рост цен на сырьевые товары. Несмотря на свою небольшую долю в мировой торговле и производстве, Россия и Украина являются ключевыми поставщиками товаров первой необходимости, включая продукты питания, топливно-энергетические товары и удобрения, поставки которых сейчас находятся под угрозой. Поставки зерна через черноморские порты уже остановлены, что может привести к серьезным последствиям для продовольственной безопасности бедных стран", - отмечают в ВТО.