РЖД допустили дефолт по одному из выпусков евробондов

«Российские железные дороги» (РЖД) признаны находящимися в состоянии дефолта по одному из выпусков евробондов, сообщил Bloomberg со ссылкой на Комитет по кредитным деривативам Европы, Ближнего Востока и Африки (Credit Derivatives Determinations Committe EMEA).

Речь идет о евробондах на 250 млн швейцарских франков, которые были выпущены в 2020 году. Дата выплаты по ним наступила 14 марта, льготный период в десять дней истек. РЖД пытались и не смогли провести выплату из-за действующих против них ограничений.

Это первое решение о дефолте российской компании после того, как западные страны начали вводить санкции против России. Оно запускает выплату по механизму кредитно-дефолтного свопа (CDS), и инвесторам предстоит увидеть, сколько именно по ним заплатят, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

РЖД с 24 марта находятся под санкциями Великобритании, с конца февраля — под санкциями Канады и Евросоюза. До этого у компании не прошли купонные выплаты по евробондам в британских фунтах и рублях, также она не смогла погасить в срок долларовые евробонды.