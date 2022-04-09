S&P понизило кредитный рейтинг России до «выборочного дефолта»

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с С до SD, сообщается на сайте агентства.

«Мы понизили наши кредитные рейтинги эмитента в иностранной валюте по запросу в отношении России с «CC/C» до «SD/SD» (выборочный дефолт)», — сказано в сообщении, передает РБК.

В то же время в агентстве отметили, что Россия исполнила в рублях обязательства по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями.

«В настоящее время мы не ожидаем, что инвесторы смогут конвертировать эти рублевые платежи в доллары, эквивалентные первоначальным суммам, или что правительство переведет эти платежи в течение 30 дней льготного периода, отчасти потому, что, по нашему мнению, санкции в отношении России, вероятно, будут еще более усилены в ближайшие недели», — указали в S&P.

В агентстве считают, что это будет затруднять технические возможности России выполнять условия своих обязательств перед иностранными держателями облигаций.