Путин назвал национализацию «обоюдоострым оружием»

Национализация предприятий — обоюдоострое оружие, заявил сегодня Путин на совещании с правительством в ответ на заявления западных стран о возможной национализации российских активов за рубежом.

"Мы наблюдаем очередную попытку наших партнеров переложить свои собственные ошибки в сфере экономики и энергетики на Россию. И решать возникающие в этой связи вопросы и проблемы опять за наш счет. Более того, слышим уже и заявления официальных лиц о возможной национализации наших некоторых активов. Ну так мы далеко зайдем. Пусть никто не забывает, что обоюдоострое оружие", - сказал Путин.