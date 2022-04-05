Amazon инвестирует миллиарды в развитие спутникового интернета

Amazon.com Inc. инвестирует миллиарды долларов в проект развития спутникового интернета, который должен составить конкуренцию проекту Илона Маска Starlink.

Amazon сообщила, что заключила соглашения с тремя аэрокосмическими компаниями, предусматривающие запуск в общей сложности 83 ракет-носителей для вывода интернет-спутников на околоземную орбиту в течение пяти лет.

Соглашения заключены с Arianespace, United Launch Alliance (ULA) и компанией основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin, сообщает Интерфакс со ссылкой на Financial Times.

По оценке FT, этих запусков будет достаточно для вывода на орбиту большей части первой группы в 3236 спутников, которые должны стать основой реализуемого Amazon проекта Project Kuiper. В рамках этого проекта компания намерена создать сеть спутникового высокоскоростного интернета для обычных пользователей, бизнеса и государственных ведомств.

Amazon не раскрыла финансовых деталей соглашений, однако заявила, что "инвестирует миллиарды долларов в рамках трех контрактов". Источник FT в компании сообщил, что сумма инвестиций составит не менее $10 млрд.

Конкурирующий проект Starlink уже запустил более 2 тысяч спутников.