Совет управляющих ЕБРР одобрил прекращение сотрудничества с РФ и Беларусью

Совет управляющих Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил прекращение финансового сотрудничества и предоставления технической помощи России и Беларуси.

"Доступ Российской Федерации и Беларуси к ресурсам банка должен быть официально приостановлен с немедленным вступлением в силу. Это означает, что ни в одной из стран не может быть нового финансирования проектов или деятельности по техническому сотрудничеству. Кроме того, банк пользуется всеми правами на приостановку или отмену дальнейших выплат по существующим проектам", - говорится в заявлении ЕБРР в связи с решением совета управляющих.

В начале марта совет директоров ЕБРР одобрил предложения менеджмента, закрыв России и Беларуси доступ к ресурсам ЕБРР в качестве ответа на их действия на Украине. Решение, которое носит бессрочный характер, предстояло утвердить совету управляющих ЕБРР, передает Интерфакс.

Как сказала президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо, слова которой приводятся в заявлении банка, специальная военная операция РФ на Украине "не оставила нам иного выбора, кроме как выразить свое осуждение не только на словах".

"Также необходимы действия, чтобы у двух стран не было сомнений в том, что мы считаем, что они подорвали ценности, которые важны для нас как института и для международного сообщества", - отметила Рено-Бассо.

Ранее ЕБРР объявил, что закрывает свои представительства в Москве и Минске.

В ноябре прошлого года ЕБРР отказался рассматривать новые инвестпроекты в частном секторе экономики Беларуси. До этого, в сентябре 2020 года, на волне поствыборных протестов в РБ ЕБРР ввел мораторий на финансирование новых инвестпроектов в белорусском госсекторе, но сохранял за собой возможность кредитования ранее утвержденных проектов.

Текущий кредитный портфель ЕБРР в Беларуси включает 142 проекта на 1 млрд евро, на долю условного частного сектора приходится около 60%.