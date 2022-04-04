МИД Беларуси вводит предварительную запись на проставление апостиля

МИД Беларуси с 5 апреля 2022 г. на временной основе вводит предварительную запись граждан для осуществления процедуры проставления апостиля / легализации официальных документов.

«Журнал записи на прием находится на посту охраны в Главном консульском управлении МИД (ул. Карла Маркса, 37а). Запись на прием ведется по рабочим дням с 10:30 до 12:00 (не более 50 человек или 150 документов в день). Иногородние заявители могут быть приняты как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди, через одного посетителя, записанного на прием, по предъявлении паспорта с соответствующей регистрацией», - сообщает ведомство

«Прием документов осуществляется по предварительной записи по рабочим дням с 08:00 до 10:30; выдача документов: с 15.00 до 16.00», - сказано в сообщении.

Решение МИД вызвано огромными очередями граждан по подачу документов для проставления апостиля, равно как и за документами с уже проставленным апостилем. Силовики уже неоднократно пытались приравнять эти очереди к незаконным массовым мероприятиям.

Вместе с тем, желающие проставить апостиль уже давно самоорганизовались и ввели очередь, которая по сути является аналогом предварительной записи. Теперь очереди будут выстраиваться для того, чтобы предварительно записаться на подачу документов.