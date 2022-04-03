Поставщики судового топлива прекращают обслуживать российские суда

Продавцы морского топлива прекратили обслуживать суда под российским флагом в крупных европейских центрах, включая Испанию и Мальту.

Потеря доступа к пунктам заправки в Средиземном море создает серьезные логистические проблемы для российских нефтяных танкеров, направляющихся из балтийских портов в Азию. Проблемы с оплатой через банковские ограничения также добавили осложнения со сделками с судовым топливом, стоимость которого обычно оплачивается в долларах США.

Правительственный чиновник Мальты заявил, что страна не позволяет судам под российским флагом заходить в свои порты.

Пресс-секретарь министерства транспорта Испании Merchant Marine сказал, что "возможно, что некоторые поставщики принимают эти меры самостоятельно".

"Нескольким танкерам пришлось совершить более долгий путь… того, как европейские порты отказались предоставить топливо", — сообщил источник Reuters.