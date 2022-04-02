ФРГ приостановила сотрудничество с РФ и Беларусью в налоговой сфере

Германия на фоне событий на Украине приостановила сотрудничество с Россией и Беларусью в налоговой сфере.

Об этом со ссылкой на министра финансов ФРГ Кристиана Линднера сообщил в пятницу журнал Der Spiegel.

По его сведениям, Линднер направил письмо своему украинскому коллеге Сергею Марченко, в котором указал, что Германия приостанавливает обмен информацией с налоговыми органами РФ и Беларуси.

Документ стал ответом на просьбу Марченко прекратить взаимодействие с Москвой и Минском в налоговых вопросах. В послании главы Минфина Украины утверждалось, что "при обмене информацией в обычном объеме российским властям попадало в руки много данных, которыми они могли бы злоупотребить". Таким образом, Киев попросил Берлин обратить внимание на угрозу национальной безопасности при обмене большим количеством сведений с Москвой.

В свою очередь Линднер уведомил о том, что Германия больше не возмещает российским гражданам и компаниям никаких удержаний, если они были зарегистрированы в финансовой администрации в его стране. Обычно такие налоги, как налог на добавленную стоимость, компенсируются, чтобы компании и граждане не подвергались двойному налогообложению. Это важно, поскольку налоговые органы страны могут надлежащим образом облагать налогом компании только в том случае, если у них есть вся информация, относящаяся к налогу, передает ТАСС.

Вместе с тем министр финансов ФРГ заверил своего коллегу, что федеральное правительство поддержит усилия Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по исключению России из всех ее органов. "Мы полны решимости нанести дальнейший экономический ущерб России и Белоруссии", - утверждал Линднер. "Мое министерство полностью в вашем распоряжении в этих вопросах", - заключил он в ответном письме Марченко.