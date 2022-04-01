Госпогранкомитет Беларуси уточнил информацию об отмене ограничений на пересечение границы

Госпогранкомитет РБ сообщил, что временные ограничения на пересечение белорусской границы будут сняты с 3 апреля.

"С 00:00 3 апреля для граждан Беларуси въезд в страну и выезд не ограничены. ПЦР-тест (сертификат о вакцинации) не требуется", - говорится в сообщении ведомства.

Для иностранных граждан и лиц без гражданства въезд в Беларусь и выезд также не ограничены, вместе с тем для въезда иностранцам необходим ПЦР-тест (сертификат о вакцинации).

"Отмечаем, что необходимость наличия ПЦР-теста (сертификата) для въезда в Беларусь не распространяется на иностранцев, прибывающих в Беларусь в связи с социально-политической обстановкой в Украине, в том числе следующих транзитом через территорию иных стран», - сказано в сообщении.

«Также иностранным гражданам, следующим из Украины к месту постоянного проживания, разрешен безвизовый въезд на территорию Беларуси до 15 апреля включительно".

Гражданам России для въезда в Беларусь через белорусско-российский участок границы ПЦР-тест (сертификат) не нужен.

Ограничения в наземных пунктах пропуска действовали с декабря 2020 года.