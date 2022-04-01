Последнее обновление: 01.04.2022 13:37

Украина арестовала 12 самолетов "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр"

Святошинский районный суд города Киева наложил арест на 12 транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" в рамках уголовного производства, открытого по заявлению госпредприятия "Антонов".

Об этом сообщает юридическая компания “Ильяшев и партнеры”, которая представляет интересы госпредприятия Украины ANTONOV Company, пишет УНН.

“По заявлению ANTONOV Company наложен арест на 12 транспортных самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании. Ilyashev & Partners представляют интересы стратегического госпредприятия Украины в этом деле”, - говорится в сообщении.

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