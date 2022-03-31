Власти РФ утвердили меры для стабилизации цен на сельхозпродукцию

Правительство России утвердило меры для защиты внутреннего продовольственного рынка и стабилизации цен на значимую сельхозпродукцию

В частности, 1 апреля вводится временный запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса до 31 августа 2022 года.

С 15 апреля вводится квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха, а также твердых остатков из семян подсолнечника. На масло установлен лимит объема 1,5 млн тонн, на жмых – 700 тыс. тонн. Квота будет действовать до 31 августа включительно.

Снят временный запрет на вывоз зерновых – семян пшеницы и меслина, ржи, ячменя, а также кукурузы обычной и лопающейся. Их экспорт разрешен в страны ЕАЭС при наличии разрешения, выданного Минсельхозом.

Ограничено число пунктов пропуска для экспорта из России соевых бобов и соевого шрота. Их вывоз будет возможен только через пункты в Дальневосточном федеральном округе.

С 1 мая по 31 августа 2022 года вводятся пошлины на экспорт за пределы ЕАЭС подсолнечного шрота и масличного льна. Размер пошлины масличного льна составит 20%, но не менее 100 долларов США за тонну. Экспорт подсолнечного шрота будет облагаться пошлиной с плавающей ставкой.