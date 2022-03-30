Ювелир Pandora выходит из отраслевого совета из-за связей с Россией

Ювелирная компания Pandora приняла решение покинуть Совет по ответственному ювелирному делу (RJC) после того, как этот отраслевой орган не смог разорвать связи с Россией.

«RJC, который устанавливает этические стандарты для ювелирной и часовой промышленности, в состав которого входят Cartier и Tiffany & Co Richemont, не смог приостановить деятельность российских компаний или призвать своих членов прекратить деятельность в стране после ее вторжения в соседнюю Украину», — заявила Pandora.

«Война требует, чтобы все предприятия действовали с максимальной ответственностью в отношении любого взаимодействия или деловых отношений с Россией и Беларусью», — говорится в заявлении генерального директора Александра Лацика.

«Пандора не может добросовестно быть членом ассоциации, которая не разделяет наши ценности», — добавил он.

Пандора приостановила все операции с Россией и Беларусью после того, что Кремль развязал войну против Украины.