Финляндия возобновляет грузовое железнодорожное сообщение с Россией

Финляндия с сегодняшнего дня возобновляет грузовое железнодорожное сообщение с Россией.

"Ранее мы сообщали о приостановке грузовых перевозок VR Transpoint на восточном направлении 27 марта в связи с британскими санкциями против ОАО "РЖД". Однако, согласно полученным разъяснениям от властей Великобритании, эти санкции не распространяются на контракты VR Group. Восточные грузовые перевозки VR Transpoint возобновятся в среду, 30 марта", - сообщила VR Transpoint (структура финского ж/д оператора VR Group), передает finmarket.ru.

"После решения, принятого на прошлой неделе, мы продолжили переговоры с властями и банками Великобритании о санкциях в отношении нашей компании. Власти и банки Великобритании разъяснили, что санкции не распространяются на нашу деятельность. Это означает, что мы сможем продолжать наш важный бизнес по экспорту, импорту и транзиту железнодорожных грузов, поддерживая работу финской экспортной промышленности. Санкции часто направлены против физических лиц, а значит, против грузоотправителей или владельцев товаров, и мы не будем перевозить товары, находящиеся под санкциями. Любые санкции и дополнительные ограничения определяются властями, и мы всегда будем действовать в соответствии с их указаниями", - заявил управляющий директор VR Group Лаури Сиппонен, слова которого приводятся в сообщении.

Услуги VR Transpoint сосредоточены на транспортировке продукции и сырья на экспорт. Объем железнодорожных перевозок VR Transpoint в 2021 г. составил около 37 млн тонн. Грузовые перевозки между Финляндией и Россией составляют около трети от общего объема.

Как сообщалось, ранее VR Transpoint заявила о приостановке с 27 марта движения грузовых вагонов из России.

С 28 марта VR Group прекратила пассажирское железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией поездами Allegro.