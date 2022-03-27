Последнее обновление: 27.03.2022 09:51

CNBC: Байден хочет ввести в США новый налог на миллиардеров

Категории: США Налоги

Президент США Джо Байден планирует выступить с предложением о введении минимального подоходного налога в размере 20% для американских домохозяйств с общей стоимостью активов, превышающей $100 млн.

Об этом в субботу сообщил телеканал CNBC со ссылкой на попавший в его распоряжение документ, передает ТАСС.

Ожидается, что в ближайшие 10 лет он принесет в казну около $360 млрд, отмечается в документе. Больше половины от этой суммы, как отмечает телеканал, может быть получено за счет налогов, собранных с тех, чье состояние составляет более $1 млрд.

По информации CNBC, Байден представит свое предложение 28 марта.

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