Нацбанк Беларуси напомнил о необходимости полной дедолларизации в стране

Нацбанк Беларуси в очередной раз озаботился проблемой дедолларизации экономики и созданием привлекательных условий для расчетов белорусскими рублями.

"Наша цель и задача - максимально увеличить долю использования белорусского рубля в Республике Беларусь. Это наша ключевая задача. Белорусский рубль - символ, атрибут нашей государственности… И именно задача нас всех - и органов государственной власти, и Национального банка - прежде всего сделать наиболее привлекательными условия для того, чтобы граждане работали с белорусским рублем", - заявил сегодня в парламенте зампредправления Нацбанка Дмитрий Калечиц (цитата БелТА).