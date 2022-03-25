Последнее обновление: 25.03.2022 11:07

Нижняя палата парламента РБ приняла в двух чтениях закон о платежных системах

Нижняя палата парламента РБ приняла в двух чтениях проект закона "О платежных системах и платежных услугах".

«В целях снижения зависимости национального платежного рынка от внешних финансовых институтов, интеграции с платежными системами в рамках Союзного государства и стран Евразийского экономического союза Палатой представителей в двух чтениях принят проект Закона "О платежных системах и платежных услугах», - сообщает пресс-служба парламента.

Проект представил зампред Правления Национального банка Республики Беларусь Дмитрий Калечиц.

Законопроектом предполагается регулирование всех платежных систем, в том числе международных, установление прав и обязанностей поставщиков платежных услуг и их пользователей и требований к участникам платежного рынка, расширение субъектного состава лиц, имеющих право эмиссии электронных денег, создание альтернативных способов приема платежей, введение нового вида платежных инструментов - платежного программного приложения.

Построение локальной системы платежных услуг позволит минимизировать последствия санкционных ограничений, направленных на Беларусь, создаст условия для интеграции с платежными системами стран Евразийского экономического союза

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