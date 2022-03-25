Техкомпании продолжают уходить из России и Беларуси

Американская компания Grammarly, онлайн-сервис, который использует АИ для помощи в написании текстов на английском языке, заблокировала доступ пользователям из России и Беларуси.

Независимая американская компания Clarivate, которая управляет базами данных, закрывает офис в РФ. Компания принадлежит информационная система Web of Science, доступ к которой ранее был ограничен для пользователей из России и Беларуси.

Deutsche Telekom объявила, что прекратит разработку программного обеспечения в России.

Японская телекоммуникационная компания NEC Group приостановила все будущие продажи продуктов и услуг, а также будущие инвестиции в российский рынок.

Weatherford International приостановила поставки и сразу же остановила любые новые инвестиции или внедрения новых технологий в России.

Американская компания, занимающаяся разработкой видеоигр Epic Games, собрала на помощь Украине более 50 миллионов долларов.