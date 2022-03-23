Последнее обновление: 23.03.2022 18:38

НБУ просит SWIFT отключить ЦБ РФ от обмена сообщениями

Национальный банк Украины обратился к руководству международной системы SWIFT с призывом отключить центральный банк России от системы обмена финансовыми сообщениями. Об этом НБУ сообщил на своем сайте.

Это усилит международную финансовую изоляцию России и станет действенным инструментом максимального противодействия агрессии России в финансовой сфере, считают в НБУ.

"Мы просим SWIFT присоединиться к международному сообществу и усилить финансовое давление на государство-агрессора. Надеемся на вашу поддержку и помощь ради сохранения жизней тысяч украинцев и защиты суверенитета нашей страны", - подчеркнул глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Услугами системы пользуется около 11 тыс. банков и финансовых учреждений в более чем 200 странах мира.



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