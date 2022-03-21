Власти Беларуси расценивают фотосъемку военной техники как содействие экстремизму

Следственный комитет Беларуси сообщил о задержании 33-летнего жителя Пинска, который отправил неправильному телеграм-каналу фотоснимки военной техники, передвигавшейся по дорогам общего пользования.

«Установлено, что подозреваемый, поддавшись деструктивному влиянию телеграм-каналов, поверил в свою безнаказанность и анонимность, фотографировал на камеру мобильного телефона военную технику, осуществлял съемку передвижений военного транспорта и в дальнейшем передал эти сведения администраторам экстремистских телеграм-каналов», - говорится в сообщении ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.361-4 (содействие экстремистской деятельности) УК РБ.