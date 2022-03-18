Последнее обновление: 18.03.2022 11:04

Британия окончательно перекрыла обмен налоговой информацией с Россией и Беларусью

Налоговая служба Великобритании уведомила парламент об прекращении обмена налоговой информацией с Россией и Беларусью.

Автоматический обмен данными о начисленных и уплаченных налогах между Россией и Великобританией действовал всего один год - в 2018 году за 2017 календарный. Потом автомат выключили, но отдельные запросы принимали.

Теперь из-за нападения на Украину Россию лишили любого доступа к данным королевской службы налогов и пошлин, а заодно запрет распространили и на помогающую российской армии Беларусь, сообщает Reuters.



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