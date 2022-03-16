Байнет скоро останется без сертификатов безопасности для вебсайтов

Байнет, да впрочем и рунет, скоро с головой окунется в очередную проблему санкционного характера, которая уже сегодня вызывает тревогу и растерянность («а что же делать?») у ряда государственных структур и предприятий.

Как сообщил цифровой министр Украины Михаил Федоров, основные компании, которые выдают сертификаты безопасности SSL и TLS для вебсайтов, а именно GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid больше не будут сотрудничать с Россией и Беларусью.

Компании больше не будут выпускать сертификаты для российских и белорусских сайтов и обновлять существующие.

Без таких сертификатов, сайты будут определяться всеми браузерами как подозрительные и блокироваться.

Примечательно, что многие госпредприятия Беларуси приобретали сертификаты у зарубежных компаний. Выпущенные сертификаты будут действовать до окончания срока.