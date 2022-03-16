Fitch будет считать дефолтом купонные выплаты России по евробондам в рублях

Проведение Россией купонных выплат по долларовым евробондам в рублях будет считаться суверенным дефолтом по истечении 30-дневного льготного периода погашения долга, заявило рейтинговое агентство Fitch.

Ранее на этой неделе министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Россия подготовила платежное поручение для купонных выплат по суверенным еврооблигациям, которые приходятся на среду, 16 марта, если же зарубежные банки этот платеж осуществить не смогут из-за заморозки международных российских резервов, выплаты по еврооблигациям будут проведены в рублях, передает Интерфакс.

Это будут первые купонные выплаты России по евробондам с момента подписания президентом Владимиром Путиным 5 марта указа о временном порядке исполнения обязательств страны перед некоторыми иностранными кредиторами.

"Такая принудительная реденоминация выплат по долговым обязательствам будет означать, что дефолт или подобный дефолту процесс начался", - говорится в сообщении Fitch.

В соответствии с критериями Fitch, рейтинги соответствующего выпуска будут понижены до "D", а долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной валюте - до "RD" (ограниченный дефолт), если купонные выплаты не будут проведены в долларах в соответствии с условиями выпуска до конца льготного периода, отмечают в агентстве.