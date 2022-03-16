Fitch понизило долгосрочный рейтинг 31 российского банка до «СС»

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги 31 российского банка c «B» до «СС», а также исключило их из списка Rating Watch (рейтинг на пересмотре) с негативным прогнозом, говорится на сайте агентства.

В частности, речь идет о Райффайзенбанке, МКБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Сбербанке и банке «Тинькофф».

Согласно критериям Fitch, уровень «CC» означает, что их дефолт «представляется вероятным» в той или иной форме, передает РБК.

Также агентство понизило рейтинги устойчивости всех российских банков с «BB» до «ССС-». Их удалили из списка Rating Watch с негативным прогнозом, «чтобы отразить резкое ухудшение операционной среды для ведения банковской деятельности». В результате агентство пересмотрело рейтинг операционной среды в России с «B» на «ССС-», — пишет Fitch.

Присвоение рейтинга «ССС-» означает низкую степень устойсчивости этих банков и реальную возможность дефолта.

В начале марта Fitch понизило суверенный рейтинг России в иностранной валюте на шесть ступеней до высокоспекулятивной категории (до B). Тогда в агентстве сочли, что санкции против страны стали «огромным шоком» для ключевых показателей ее кредитоспособности и способны подорвать ее способность обслуживать свой госдолга. Однако, говорили в агентстве, Россия сможет вовремя обслуживать внешний долг, даже с учетом санкций против резервов Центробанка и транзакции с Минфином.

Позже, 9 марта, Fitch снова понизило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте до C. Аналитики усомнились, что страна сможет обслуживать свой внешний долг из-за указа Путина от 5 марта, согласно которому власти получили право расплачиваться рублями по долговым обязательствам перед зарубежными кредиторами. Также документ ограничил право россиян на переводы нерезидентам.