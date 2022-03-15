Последнее обновление: 15.03.2022 14:44

Минфин Украины оценивает ущерб от войны в 500 млрд долларов

Министр финансов Украины Сергей Марченко оценил ущерб от войны в 500 млрд долларов.

"Многие логистические цепочки полностью разорваны, многие предприятия уничтожены физически, некоторые не могут работать в режиме войны, многие работники просто уехали. Министерство экономики считало, что потери составят от трети до половины ВВП. По другой оценке, речь идет о 500 млрд долларов. Точно можно будет посчитать только после войны”, — сказал Марченко.

Он признал, что доходы бюджета резко снизились из-за проблем на таможне, возникших в связи с войной.

“На таможне мы собираем от силы 15% поступлений мирного времени. Несмотря на то, что Одесса не оккупирована, одесская таможня не функционирует. А она приносила до 20% поступлений. Киевская таможня тоже остановилась, функционирует только западное направление”, — пояснил он.



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