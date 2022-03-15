ЕС запросит приостановку заявки Беларуси ан вступление в ВТО

Постоянные представители стран — членов ЕС утвердили четвертый пакет санкций против России из-за военного вторжения России в Украину, сообщает представительство Франции, которая председательствует в Совете ЕС.

В сообщении говорится, что санкции будут направлены «против физических и юридических лиц, причастных к агрессии против Украины, а также ряда секторов российской экономики».

Кроме того, постпреды одобрили заявление во Всемирную торговую организацию (ВТО) о приостановке действия режима наибольшего благоприятствования в отношении России. В нем также содержится запрос на приостановление рассмотрения заявки Беларуси на вступление в ВТО.

Одобренные меры будут оперативно опубликованы в Официальном журнале ЕС, сообщает РБК.

Режим наибольшего благоприятствования — фундаментальный принцип ВТО. Он означает, что при торговле с конкретным государством все страны должны пользоваться одинаковыми льготами и привилегиями. Сейчас в ВТО 164 члена, включая Россию. Белоруссия имеет статус государства-наблюдателя.