Norton и Avast приостановили продажи в Беларуси и России

Чешская компания Avast, разрабатывающая программное обеспечение в области информационной безопасности, сделала недоступными свои продукты в России и Беларуси.

Продажа продуктов компании прекращена в РФ и Беларуси в связи с войной в Украине. Только в России Avast ежегодно выплачивала 50 млн крон (примерно €2 млн) в форме налогов в российский госбюджет.

Одновременно компанией принято решение сделать бесплатными свои продукты для пользователей на Украине. Кроме того, ее сотрудники собрали 18 млн крон (около €740 тыс.) в качестве гуманитарной помощи жителям этой страны.

Также в России приостановлены продажи и техническая поддержка антивирусной программы Norton. Соответствующее уведомление появилось в пятницу на русскоязычной версии сайта американской компании NortonLifeLock - разработчика антивируса, передает ТАСС.

"В связи с недавними событиями и в соответствии с правилами экспортного контроля мы не можем принимать новые заказы или предоставлять помощь в настоящий момент", - говорится в сообщении.