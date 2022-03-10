США могут предоставить Украине $50 млрд в качестве гуманитарной помощи

США выделят 50 млрд долларов на гуманитарную помощь украинцам, страдающим от российской агрессии.

Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявила вице-президент США Камала Гаррис, передает Укринформ.

"Мы передаем дополнительные 50 млрд долларов, чтобы помочь в реализации гуманитарной помощи", - заявила Гаррис.

По ее словам, средства будут выделены по программе продовольственной помощи.

Вице-президент отметила, что весь цивилизованный мир испытывает ярость, когда видит, что происходит в Украине с невинными детьми, матерями, родителями, бабушками и дедушками – людьми, которые убегая, оставляют все, что они имели.

Гаррис сообщила, что в министерстве юстиции создана следственная группа, которая займется изучением преступных действий россиян, в частности, российских олигархов.

Она обратила внимание на резкое падение курса российского рубля и очень низкий кредитный рейтинг России в результате введения санкций.