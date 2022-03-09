Turkcell вложит в мобильную связь в Беларуси не менее $100 млн

Турецкий телекоммуникационный холдинг Turkcell совместно со своей белорусской дочкой «БеСТ» (life😊) в 2022-2032 годах реализует инвестиционный проект "Развитие, модернизация и оснащение сети сотовой подвижной электросвязи…»

Согласно указу №78 от 3 марта 2022 года Минсвязи поручено заключить с турецкой компаний инвестиционный договор, предусматривающий инвестиции на сумму не менее $100 млн.

Документ, половина пунктов которого закрыты грифом «ДСП», предусматривает многочисленные налоговые и таможенные льготы и не только.

В частности, за услугу по пропуску трафика между сетями операторов сотовой связи (интерконнект) ЗАО «БеСТ» будет уплачивать 0,001 рубля за 1 минуту соединения. Такой тариф для life будет действовать в течение 5 лет с момента подписания инвестдоговора.

«Документ принят в целях дальнейшего развития в Беларуси рынка телекоммуникационных услуг», - говорится в документе.