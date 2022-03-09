Последнее обновление: 09.03.2022 22:37

Совет ОЭСР приостанавливает сотрудничество с Россией и Беларусью

В ответ на широкомасштабную агрессию России против Украины Совет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) принял решение о немедленной приостановке участия России и Беларуси в структурах ОЭСР.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины, такое заявление на официальном ресурсе обнародовано от имени генерального секретаря ОЭСР, передает УНИАН.

Также члены организации поручили генеральному секретарю разработать предложения по дальнейшему усилению поддержки демократически избранного правительства Украины, включая меры по поддержке и восстановлению экономики.

"ОЭСР является глобальным политическим форумом, который продвигает политику сохранения личной свободы и улучшения экономического и социального благополучия людей во всем мире, сотрудничая с более чем 100 странами", - говорится в сообщении.



<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование