Компания ESET прекращает продажи решений в России и Беларуси

В ответ на российское вторжение в Украину компания ESET ― ведущий поставщик решений по кибербезопасности со штаб-квартирой в ЕС ― прекращает продажу продуктов домашним пользователям, предприятиям и организациям в России и Беларуси.

Продажа государственным организациям уже была запрещена с 2016 года, когда правительство России ввело новые налоговые правила и требования к сертификации, направленные на поддержку локальных вендоров.

Кроме того, фонд ESET предоставляет гражданам Украины помощь в размере 500 000 евро в форме прямой грантовой поддержки и пожертвований через неправительственные организации (а именно фонд INTEGRA и ЮНИСЕФ), передает УНИАН.

Также компания ESET собирает средства среди сотрудников и поощряет персонал к активной волонтерской деятельности, а также поддерживает сотрудников и семьи эксклюзивного дистрибьютора ESET в Украине, включая помощь с жильем, предоставление средств и необходимых вещей.