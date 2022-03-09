США начали переговоры со странами ВТО по вопросу о членстве России в этой организации

США поддерживает контакты со странами Всемирной торговой организации (ВТО) по вопросу о членстве России в этой организации.

Об этом сообщила во вторник представитель Белого дома Джен Псаки.

"Представитель Тай (Кэтрин Тай, представляющая США на торговых переговорах), контактирует с другими странами ВТО. Это не односторонний шаг, который могут предпринять США. Мы продолжим эти переговоры", - сказала Псаки, передает Интерфакс

В начале марта стало известно, что ЕС рассматривает возможность отмены для России режима наибольшего благоприятствования в ВТО. Ранее к подобной мере уже прибегла Канада.