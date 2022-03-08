Путин подписал указ об ограничениях на вывоз и ввоз продукции и сырья

Путин поручил правительству обеспечить в 2022 году запрет на ввоз и вывоз продукции и сырья из страны по перечням, определяемым кабмином.

Соответствующий указ он подписал сегодня. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает РБК.

Согласно указу, запрет и ограничение на ввоз и вывоз продукции и сырья применяются «в целях обеспечения безопасности Российской Федерации и бесперебойного функционирования промышленности».

Мера не распространяется на россиян, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Правительство должно за два дня утвердить список иностранных государств, к которым будут применяться запрет или ограничение на ввоз и вывоз продукции из России.