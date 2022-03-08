Путин подписал антикризисный пакет мер по поддержке граждан и бизнеса

Путин подписал закон, предусматривающий меры поддержки в экономической и социальной сфере с целью стабилизации экономической ситуации в России.

Документ подразумевает меры помощи россиянам и бизнесу в условиях иностранных санкций. Меры коснутся пенсионной сферы: правительство сможет проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и доплаты к пенсиям. Изменится порядок установления прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ), передает РБК.

В рамках поддержки малого и среднего бизнеса до 31 декабря 2022 года не будут осуществляться плановые проверки таких предприятий. Проверки в отношении «имеющих государственную аккредитацию организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий» не будут проводиться до конца 2024 года.

Правительство сможет принимать решение об установлении ограничений на вывоз из России медицинских изделий, ввезенных из стран, «принявших решение о введении в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера».

Упрощается процедура закупки медицинских препаратов и изделий.

Для развития производства на территории страны медицинских товаров, не имеющих российских аналогов, правительство сможет устанавливать «особенности лицензирования фармацевтической деятельности», производства лекарственных средств и обслуживания медизделий.

Правительству будет предоставлена возможность изменять условия приема в вузы российских граждан, которые были вынуждены прервать обучение за рубежом «в связи с недружественными действиями иностранных государств».