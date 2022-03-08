Россию ждет дефолт в середине апреля - Morgan Stanley

Одна из крупнейших финансовых корпораций мира Morgan Stanley предсказывает дефолт России уже в середине апреля, когда закончится 30-дневный льготный период по очередному купону долларовым бондов с погашением в 2023 и 2043 годах.

"Мы рассматриваем дефолт как наиболее вероятный сценарий. Он вряд ли будет похож на обычный дефолт. Наиболее подходящим сравнением является Венесуэла", - полагает Саймон Уэвер, руководитель по стратегии суверенного кредитования развивающихся рынков.

По его мнению, дефолт может наступить уже 15 апреля, когда окончится 30-дневный льготный период по выплате купонного дохода по долларовым облигациям с погашением в 2023 и 2043 годах.

Ориентировочные цены показывают, что инвесторы оценивают облигации 2023 года примерно в 29 центов за вложенный доллар США, что является самым низким показателем за всю историю, хотя сделок на этом уровне не было. За несколько дней до вторжения России в Украину в прошлом месяце долг торговался выше номинала.

Хотя суверенный долг редко скатывается до однозначных цифр, эксперт Morgan Stanley говорит, что российские облигации «могут близко подобраться» к такому уровню. Ливан и Венесуэла — единственные и недавние примеры падения стоимости госдолга до такого низкого уровня.

Отказ от выплаты купона может быть обусловлен нежеланием России платить иностранным кредиторам из-за санкций, введенных США и их союзниками. Кроме того, существует неопределенность, позволят ли банкам США принимать купонные платежи от Министерства финансов России.