Последнее обновление: 05.03.2022 11:06

S&P понизило кредитный рейтинг Беларуси до мусорного «ССС»

Международное рейтинговое агентство S&P понизило суверенный долгосрочный кредитный рейтинг Беларуси в иностранной и национальной валюте до «ССС».

Прогноз по рейтингу «негативный» говорится в пресс-релизе агентства.

Снижение рейтинга S&P объясняет беспрецедентными санкциями из-за военного вторжения России в Украину, которое осуществлялось в том числе и с территории Беларуси.

«Мы считаем, что эти санкции серьезно подорвут белорусскую экономику… мы теперь считаем вероятным, что Беларусь объявит дефолт в течение следующих 12 месяцев», — говорится в сообщении агентства.

S&P допускает, что «Беларусь не выполнит свои обязательства по коммерческому долгу в течение следующих 12 месяцев».



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