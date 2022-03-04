Intel приостановила поставки своей продукции в Россию и Беларусь

Американская Intel Corp приостановила поставку своей продукции в Россию и Беларусь, говорится в сообщении на сайте компании.

"(...) мы приостановили все поставки клиентам как в России, так и в Беларуси, - говорится в сообщении. - Мы работаем над тем, чтобы поддержать всех наших сотрудников в этой сложной ситуации, особенно тех, кто имеет тесные связи с этим регионом".

Более детальной информации о приостановке своей работы в РФ и Беларуси компания не сообщает. Российское представительство Intel пока также не комментирует ситуацию.

Как сообщает Интерфакс, в Intel Technologies (российская "дочка" Intel) работают около 60 человек. Выручка компании за 2020 год составила 1 млрд рублей, чистая прибыль - 67 млн рублей. Вместе с тем, большая часть продукции Intel продается не через российскую "дочку", а в составе компьютерной техники различных производителей.

Ранее с аналогичной инициативой выступила германская SAP, занимающаяся разработкой ПО корпоративного класса, а также один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения американская Oracle Corp.