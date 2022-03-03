Последнее обновление: 03.03.2022 11:08

99% крупнейших рекламодателей остановили кампании в соцсетях в России

Практически 99% крупных брендов, входящих в топ-100 рекламодателей на российском рынке, отказались от любых коммерческих публикаций в соцсетях на ближайшее время.

Как сообщает РБК со ссылкой на участников рынка, бюджеты, запланированные на март, переносятся как минимум на апрель—май, на ближайшие две недели «на hold» поставлены все контракты, связанные с продвижением в Facebook и Instagram. С приостановкой рекламных контрактов столкнулись порядка 70–80% блогеров.

Такое решение в отношении популярных соцсетей, как утверждают источники сразу в пяти агентствах, рекламодатели приняли прежде всего из-за того, что Роскомнадзор приступил к замедлению работы этих площадок — размещать рекламу, которая попросту не загружается у пользователей, брендам просто невыгодно.

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