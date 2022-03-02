Последнее обновление: 02.03.2022 19:33

Нацбанк Беларуси рекомендовал банкам отказаться от потребительского кредитования физлиц

Нацбанк Беларуси вернулся в старому забытому «ламповому» методу ручного регулирования банковской системой страны через обязательные для выполнения рекомендации.

Как сообщают медиа, на встрече с главами белорусских банков Нацбанк предложил приостановить потребительское кредитование население, чтобы граждане не скупали валюту за рубли в надежде на скорый обвал зайчика, примеру, до 5 рублей за доллар.

Кроме того, Нацбанк неофициально запретил выплату дивидендов иностранным компаниям-акционерам и поручил банкам следить за выводом средств за границу.

Банкам с иностранным капиталом сказано обращаться за ресурсной (валютной) поддержкой к материнским структурам, поскольку у регулятора денег на всех не хватит.

Регулятор также рекомендовал переориентировать клиентов на использование карточек «Белкарт», поскольку велик риска того, что международные карты белорусских банков не будут работать. Впрочем, на госпредприятиях эта работа по переводу работников с Visa и Mastercard на Белкарт уже активно проводится.

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