Последнее обновление: 02.03.2022 18:20

Беларусь переориентирует экспорт с украинского рынка

Белорусские власти экстренно решают задачу по переориентации экспорта с Украины на другие страны.

"Дай бог, чтобы там все быстро успокоилось и люди вернулись к нормальной жизни. Но пока ситуация такая, какая есть, так что работаем над переориентацией украинского экспорта", - заявил сегодня премьер Роман Головченко.

По его словам, в 2021 году на Украину пришлось 13% белорусского экспорта, что в денежном выражении составляет $5,5 млрд.

"По расчетам Министерства экономики, принять данные объемы могут Россия, КНР на сумму $1,9 млрд и $1,7 млрд соответственно. Поручаю Минэкономики довести до отраслей номенклатуру и объемы, подлежащие переориентации с украинского рынка", - сказал премьер, не уточнив, какие страны готовы принять оставшиеся $2 млрд. экспорта.



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