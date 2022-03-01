Ориентированные на Россию фонды с активами в 4 млрд евро приостановили работу

Не менее 18 управляющих компаний, включая BNP Paribas, UBS, Liontrust, Danske Bank, East Capital и Pictet, заморозили свои ориентированные на российский рынок фонды с активами на общую сумму 3,8 млрд евро из-за санкций Запада в отношении России.

ОБ этом сообщает finmarket со ссылкой на Financial Times.

Клиенты этих фондов не могут вывести свои средства, и непонятно, когда смогут. В будущем этот список может увеличиться - по оценке Lipper, совокупный объем активов в европейских фондах, работающих с российскими ценными бумагами, составлял 5,7 млрд евро на конец января.

"Мы считаем, что все больше ориентированных на Россию фондов могут заморозить выплаты, что в первую очередь является следствием невозможности осуществлять операции с ценными бумагами, входящими в их портфели", - отметил Аластер Сьюэлл из Fitch.

Заморозка фондов стала очередным свидетельством того, какие последствия меры Запада по исключению России из мировых финансовых рынков могут иметь для международных фондовых управляющих, пишет FT. Общий объем российских активов в портфелях мировых управляющих компаний оценивается как минимум в $150 млрд.

К закрытию торгов в пятницу российский фондовый рынок рухнул на 40% с начала года в долларовом выражении. В понедельник и вторник торги на "Московской бирже" не проводились, однако динамика бумаг российских компаний, торгуемых на зарубежных биржах, позволяет ожидать стремительного обвала индексов после возобновления работы биржи. Российские облигации в иностранной валюте также оказались под значительным давлением.

По данным Lipper, доля российских активов в более широких фондах развивающихся рынков на 640 млрд евро составляет около 4%. Многие управляющие оценивали бумаги РФ "выше рынка" в январе из-за их крайне низкой стоимости еще до начала военного вторжения в Украину.