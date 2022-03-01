МВФ и Всемирный банк намерены выдать Украине 4,4 миллиарда долларов

Уже на следующей неделе Международный валютный фонд планирует принять решение об экстренном финансировании Украины в размере 1,4 млрд долларов, кроме этого, Всемирный банк готовит для Украины пакет помощи в 3 млрд долларов на ближайшие месяцы.

Об этом говорится в совместном заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой и президента Группы Всемирного банка Дэвида Малпасса, передает УНИАН.

"В МВФ мы отвечаем на запрос Украины об экстренном финансировании через инструмент быстрого финансирования, который наш совет может рассмотреть уже на следующей неделе. В Группе Всемирного банка мы готовим пакет поддержки в размере 3 млрд долларов в ближайшие месяцы, начиная с операции быстрой выплаты бюджетной поддержки на сумму не менее 350 миллионов долларов США, которая будет подана на утверждение правлению на этой неделе, а затем 200 миллионов долларов в быстрой поддержке здравоохранения и образования. Этот пакет будет включать мобилизацию финансирования от нескольких партнеров по развитию, и мы приветствуем уже объявленную поддержку со стороны многих двусторонних партнеров", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что МВФ продолжает работать над украинской программой Stand-By Arrangement, согласно которой с этого момента до конца июня доступны дополнительные 2,2 миллиарда долларов.