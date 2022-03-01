Оператор проекта "Северный поток 2" Nord Stream 2 AG рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, компания работает с финансовым консультантом над погашением некоторых своих обязательств и может официально начать производство по делу о неплатежеспособности в швейцарском суде уже на этой неделе.

Также, по словам источников Reuters, Nord Stream 2 AG расторгает контракты с сотрудниками. В компании было занято более 140 человек.

"Вследствие развития геополитической ситуации и наложенных на компанию Nord Stream 2 AG со стороны США санкций, компания была вынуждена расторгнуть контракты с персоналом. Мы глубоко сожалеем о данном вынужденном шаге", - говорится в комментарии Nord Stream 2 AG.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил Минэкономики Германии отозвать отчет по газопроводу, ранее переданный регулятору - Федеральному сетевому агентству. Таким образом процесс сертификации газопровода остановлен. Затем США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.