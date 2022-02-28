Глава ЦБ РФ объявила об остановке валютных интервенций

Банк России приостановил валютные интервенции и не проводил их в ходе торгов 28 февраля, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«В связи с ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и евро сегодня интервенции нами не проводились. Правительство объявило решение о введении обязательной продажи 80% экспортной выручки. Эта мера позволит обеспечить равномерное предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке для удовлетворения потребностей импортеров и граждан. При этом мы реализуем ряд шагов, направленных на ограничение вывоза капитала нерезидентами», — сказала Набиуллина.