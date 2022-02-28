Беларусь с 1 марта повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Постановлением Совмина № 103 от 25 февраля 2022 года повышены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Согласно документу, с 1 марта 2022 года ставки экспортной пошлины на сырую нефть, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты повышены до $58,3 за 1 т (ранее - $47,7). Пошлина на прямогонный бензин повышена до $32 долл за 1 т (ранее - $26,2), на товарные бензины - до $17,4 за 1 т (ранее - $14,3).

Пошлина на легкие и средние дистилляты составит $17,4 за 1 т (ранее - $14,3). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись c 1 февраля 2022 г. Тогда они тоже были повышены.