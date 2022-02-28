Курс российского рубля на форексе обрушился на 40% (Исправлено)

На утренних торгах Токийской биржи курс российского рубля обвалился 40%: на Forex рубль проваливался до 113,5 рублей за доллар и 127 рублей за евро.

В российских обменниках в воскресенье, 27 февраля, доллар можно было купить от 100 до 190 рублей при официальном курсе ЦБ 83,5 рубля за доллар.

Отдельные прогнозы допускают падения курса до 300 рублей за доллар.

Сегодня торги на валютном и денежном рынках Московской биржи начнутся не ранее 15:00 часов (сайт биржи не открывается, называются разные цифры - 10, 13, 15 часов) вместо привычных 07:00.