ЕС ввел масштабные экономические санкции против России

В официальном журнале Евросоюза опубликованы санкции в отношении России, согласно регуляции ЕС №2022/328 от 25 февраля, наложен запрет на поставку товаров двойного назначения российским лицами.

Запрещается предоставление государственного финансирования или финансовой помощи для торговли или инвестиции в Россию. Исключение делается для обязательств, возникших до 26 февраля 2022 года, проектов на сумму менее 10 млн евро для малых и средних предприятий, созданных в ЕС, а также для торговли продовольствием, товарами для сельскохозяйственные, медицинских и гуманитарных нужд, пишет reform.news.

Вводится запрет на продажу, поставку, трансфер, экспорт, прямой или косвенный, товаров и технологий, предназначенных для переработке нефти, а также финансовая и посредническая деятельность при таких поставках. Ограничения не будут применяться до 27 мая по контрактам, заключенным до 26 февраля 2022 года.

Аналогичный запрет вводится на товары и технологии, используемые в авиационной и космической промышленности.

В финансовой сфере запрещается покупка, продажа, инвестиции или содействие в этом в отношении ценных бумаг и других инструментов денежного рынка со сроком обращения свыше 30 дней, выпущенные с 12 сентября 2014 до 12 апреля 2022 года, а для инструментов, выпущенных после 12 апреля, — без срока действия. Запрет касается юрлиц с долей государства более 50%, а также любых кредитных учреждений, которые играют значительную роль в поддержке действий России.

Запрещается принимать депозиты от российских граждан, или резидентов РФ, юрлиц и организаций, созданных в России, если общая сумма депозитов превышает 100 тыс. евро. Ограничение не распространяется на граждан ЕС и лиц имеющих разрешение на проживание в странах ЕС.

В санкционный перечень попали оборонные предприятия и структуры РФ, в том числе «Калашников», «Алмаз-Антей», СВР, «Иркут», «Ракетно-космический центр «Прогресс», «Ростех», «Сухой», «Туполев» и др.

Ограничения введены на поставки микропроцессоров и микроконтроллеров с частотой свыше 25 МГц, производительностью свыше 5 гигафлопс и разрядностью 32 бита и выше, модулей памяти, сетевого оборудования, в том числе беспроводного, электромагнитов, оборудования и материалов для производства электроники, компонентной базы, процессоров и т.д.

Запрещается поставка телекоммуникационного оборудования и компьютеров. В отношении компьютеров исключение делается для личного использования. Ограничивается передача программного обеспечения для компьютерной безопасности, контроля воздушного движения.

Финансовые санкции будут касаться «Альфа-Банка», «Банка «Открытие», «Банка «Россия», «Промсвязьбанка».

Отдельные меры будут применяться в том числе к РЖД и КамАЗу.

Кроме того, ЕС принял беспрецедентные санкции против российской авиаотрасли, которые на практике лишают российские авиакомпании возможности использовать европейские самолеты. Новые поставки, а также техобслуживание и страхование всех бортов запрещены, а уже сданные в лизинг самолеты по старым контрактам должны быть возвращены лизингодателю в течение месяца, пишет КоммерсантЪ.

По словам экспертов, запрет ремонта и страхования заблокирует даже те самолеты, которыми авиакомпании владеют напрямую. С учетом вероятных аналогичных мер США российский рынок может лишиться более половины всех гражданских самолетов.