Российская S7 отменила все авиарейсы в Европу из-за закрытия неба Польши и Чехии

В связи с закрытием воздушного пространства европейскими государствами крупнейшая частная авиакомпания России S7 Airlines приняла решение отменить все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании вечером в пятницу, 25 февраля, передает РБК.

Отменены рейсы в Бургас, Варну, Мюнхен, Вену, Дюссельдорф, Берлин, Верону, Болонью, Милан, Аликанте, Барселону, Ларнаку, Пафос, Салоники, Ниццу, Париж. Продажа билетов на эти рейсы после 13 марта временно приостановлена.

«Аэрофлот» продолжит выполнение полетов в Европу, но в связи с закрытием воздушного пространства Чехии и Польши полетное время, конечно же, увеличится, говорит источник в группе «Аэрофлот». По большинству направлений увеличение составит от 15 до 20 минут, а по некоторым (Турция, Египет, Греция) — до одного часа, добавил он. Ранее Великобритания внесла компанию в санкционный список, и она прекратила полеты в эту страну.

Ранее представитель кабмина Польши Петр Мюллер заявил, что эта страна с полуночи 26 февраля закроет воздушное пространство для российских авиакомпаний. Постановление об этом поручил подготовить премьер Матеуш Моравецкий. «Я приказал подготовить постановление совета министров, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний», — сказал он.

Вслед за ним министр транспорта Чехии Мартин Купка сказал, что эта страна также закрывает воздушное пространство для российских авиакомпаний.

Этот запрет тоже начнет действовать с полуночи. Он коснется в первую очередь регулярных рейсов из Праги в Москву и Санкт-Петербург.

«Мы готовы это сделать, даже если ни одно другое государство этого не сделает, это просто вопрос мира», — пояснял чешский премьер Петр Фиала.